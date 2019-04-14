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Şanlıurfa'da ambar çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 18:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da ambar çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir ambarın çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göktepe Mahallesi'nde içinde tarım aletleri ve gübre bulunan bir ambar bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çökme sırasında ambarda bulunan ve enkazın altında kalan Aslan ve Mehmet Durman, Ahmet Bilen ve Mehmet Sert çevredekiler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aslan Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeye giden AFAD ve Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

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