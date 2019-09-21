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Şanlıurfa'da amca çocukları arasında arazi kavgası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 14:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da amca çocukları arasında arazi kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, kırsal Yazı Mahallesi'nde Mahmut Ö.ve ismi öğrenilemeyen amcasının oğlu arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, amcasının oğlu tarafından vurulan Mahmut Ö. ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Ö, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından mahallede ve hastanede önlem alan güvenlik güçleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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