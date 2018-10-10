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Şanlıurfa'da Ankara Garı saldırısında ölenler anıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da HDP ve DBP'liler, Ankara'da Gar Meydanı'ndaki bombalı terör saldırısını 3'üncü yıl dönümünde basın açıklamasıyla kınadı, olayda yaşamını yitirenler anıldı.

Şanlıurfa'da Ankara Garı saldırısında ölenler anıldı

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA'da HDP ve DBP'liler, Ankara'da Gar Meydanı'ndaki bombalı terör saldırısını 3'üncü yıl dönümünde basın açıklamasıyla kınadı, olayda yaşamını yitirenler anıldı.
Terör örgütü DEAŞ'ın, Ankara Garı önünde, 10 Ekim 2015'te düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi için HDP ve DBP'liler tarafından anma etkinliği düzenlendi. Ankara'da, düzenlenen barış mitingi öncesi tren garı önünde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren makinist Yılmaz Elmascan, üniversite öğrencisi Başak Sidar Çevik ile halası Nurgül Çevik, Suruç'taki mezarlıkları başına bırakılan ve Küçük Sergen mahalle mezarlığındaki mezarları başında karanfillerle anıldı. HDP İl binasında düzenlenen anma etkinliğinde açıklamada bulunan DBP İl Eş Başkanı Sema Aişeoğlu ise Ankara'daki Gar saldırısının faillerinin bulunmasını istedi.

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Şanlıurfa'da Ankara Garı saldırısında ölenler anıldıŞanlıurfa'da Ankara Garı saldırısında ölenler anıldıŞanlıurfa'da Ankara Garı saldırısında ölenler anıldı

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