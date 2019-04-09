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Şanlıurfa'da aracın çarptığı çoban öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 23:07 | Son Güncelleme

Çok sayıda küçükbaş hayvanın da telef olduğu kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarptığı çoban hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Birecik-Gaziantep kara yolu yakınlarındaki Çoğan Mahallesi mevkisinde, çobanlığını yaptığı sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışan Diyar Çoban'a (18), sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Çoban'ın öldüğünü belirledi.

Kazada çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.

İncelemenin ardından Diyar Çoban'ın cesedi, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Birecik Şanlıurfa trafik kazası

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