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  4. Şanlıurfa’da aranan 8 zanlı eş zamanlı operasyonla yakalandı

Şanlıurfa’da aranan 8 zanlı eş zamanlı operasyonla yakalandı

25.01.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da hırsızlık, gasp gibi gibi çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunanların yakalanması için 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şanlıurfa’da hırsızlık, gasp gibi gibi çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunanların yakalanması için 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda hırsızlık, gasp, adam yaralama gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararları bulunan 8 kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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