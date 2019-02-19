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Şanlıurfa’da aranan kişilere operasyon: 20 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 00:17 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da polisin çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlediği baskınlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi, yakalandı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da polisin çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlediği baskınlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi, yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, 15 ekip ve 200 personelin katılımı ile kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda adam öldürmek, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapmak, dolandırıcılık ve cezaevinden firar gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrölünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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