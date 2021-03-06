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  4. Şanlıurfa’da aranan zanlılar drone destekli operasyonla yakalandı

Şanlıurfa’da aranan zanlılar drone destekli operasyonla yakalandı

06.03.2021 10:52 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da mağaralar bölgesinde aranan zanlılara yönelik düzenlenen drone destekli eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinden 200 polisin katılımıyla Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut ve Topdağı Mahallerinde bulunan mağaralar ile 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa’da mağaralar bölgesinde aranan zanlılara yönelik düzenlenen drone destekli eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinden 200 polisin katılımıyla Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut ve Topdağı Mahallerinde bulunan mağaralar ile 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18’i çeşitli suçlardan arananlar olmak üzere toplamda 29 şüpheli gözaltına alındı. Mağaralarda ve çeşitli adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı, 180 mermi, 5 kesici alet, 10 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 63 uyuşturucu hap, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda eşya, kumar oynatma malzemeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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