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Şanlıurfa'da arazi kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 15:57 | Son Güncelleme

Haliliye ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı - Kavgaya karıştığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Kırsal Kanatlı Mahallesi'nde Kubat ve Bugenç ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen, silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri, kavgaya karıştığı iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemleri sürüyor.

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