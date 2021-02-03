Şanlıurfa’da arsa kavgası: 4 yaralı

Şanlıurfa’da arsa anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Büyük Otluca kırsal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında arsa nedeniyle anlaşmazlık bulunan grup kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada Ahmet Ö., Mehmet Ö., Salih Y. ve İsa B. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla ilk önce Harran Devlet Hastanesine, buradan da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Mahalleye giden jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

