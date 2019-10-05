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Şanlıurfa’da askeri otobüs ile tır çarpıştı: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 19:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da askeri otobüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 asker yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde meydana geldi.

Şanlıurfa’da askeri otobüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 63 KS 840 plakalı askeri midibüs, aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 16 asker yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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