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  4. Şanlıurfa'da ateş ettiği iki kardeşinden birini öldüren şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da ateş ettiği iki kardeşinden birini öldüren şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da ateş ettiği iki kardeşinden birini öldüren şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da ateş açtığı iki kardeşinden birinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinde dün iki kardeşin bir otomobilde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası kayıtlarından failin İsrafil Deniz olduğunu belirledi.

Ölen İbrahim ve yaralanan Mikail Deniz'in ortanca kardeşi olduğu anlaşılan İsrafil Deniz, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Olayın miras paylaşımı konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

Şanlıurfa'da dün bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda iki kardeşten biri ölmüş, diğeri yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kardeş kavgası Şanlıurfa

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