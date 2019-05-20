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Şanlıurfa'da aynı yerde bir haftada ikinci heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 19:39 | Son Güncelleme

Birecik ilçesinde 6 gün arayla ikinci kez heyelanın meydana geldiği bölgede 13 ev boşaltıldı

Şanlıurfa'da 6 gün arayla 2 kez heyelanın meydana geldiği bölgedeki 13 ev boşaltıldı.

Birecik Kaymakamlığı ve Birecik Belediyesi tarafından dün heyelanın meydana geldiği Birecik-Halfeti yolu Sahra Mahallesi yakınlarındaki bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Heyelan bölgesinde bulunan 13 ev boşaltıldı.

Tahliye edilen evlerde yaşayanlara, kamulaştırma yapılana kadar kira bedellerinin kaymakamlık ve belediye tarafından ödeneceği öğrenildi.

Bölge, güvenlik önlemi alınarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

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Birecik Ev boşaltma heyelan Şanlıurfa

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