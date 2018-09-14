Şanlıurfa'da bağ bozumu zamanı

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da üzümlerin sıkılarak suyunun kaynatılıp kışlık pestil, kesme ve cevizli sucuk yapıldığı bağ bozumu (kerge) mevsimi başladı. Kış aylarının vazgeçilmezi olan pestil, kesme ve sucuklar geleneksel yöntemlerle hazırlanmaya başlandı. Hilvan ilçesine bağlı Ovacık Mahallesinde başlayan bağ bozumu yöresel olarak olarak adlandırılan mevsimde bağlarda toplanan üzümler torbaya doldurularak cevizli sucuk, pestil ve pekmeze dönüştürülüyor. Geçimlerini üzüm yetiştiriciliğiyle sağlayan Abdurahman Balay, ailesiyle birlikte yıl boyunca yetiştirdikleri üzümlerini pekmez, pestil ve cevizli sucuk haline getirmek için yoğun mesai harcıyor. Bağ bozumunda toplanan üzümlerin sofraya gelişini anlatan Abdurahman Balay, Sabah erkenden ailece bağa gelip asma dallarında üzümleri toplamaya başlıyoruz. Topladığımız üzümleri torbaya koyup üzerine güneş görmemiş beyaz toprak eklenerek kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri olan pestil, sucuk ve kesmenin yapımına başlanılıyor. Çizme giyerek torbadaki üzümleri ezilene kadar ayakla basıyoruz. Daha sonra sıkılan üzüm suyu yaklaşık 4-5 saat önce yüksek ateşte, daha sonra ise düşük ateşte kaynatılıyor. Kaynatılan üzüm suyunun rengini alınca bir kısmı pekmez yapılıyor. Diğer taraftan kazanlarla doldurulan üzüm suyu bir taraftan ateşte pişerken diğer taraftan içersine konulan pasta unuyla sürekli karıştırılıyor. Yaklaşık bir saat daha kaynayan ve yoğunluğu bulan bulamacın içersine susma veya ceviz konuluyor. Pişen karışım bez parçalarına seriliyor. Bir gün boyunca yerde bez parçalarının üzerinde kuruyan pestillerin bulunduğu bez parçaları ıslatılarak, pestil üzerinde soyuluyor. Pestiler bıçak ile kesilerek, sade ise katlanıyor, içersinde fıstık ve ceviz varsa rulo yapılarak kışlık yiyecek olarak saklanıyor dedi. Hazırlanan malzemelerin bir kısmını kışlık olarak kendilerine ayırdıklarını ifade Balay, diğer kısmını ise satarak geçimini sağladıklarını söyledi.

