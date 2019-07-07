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Şanlıurfa'da bahçe sularken akıma kapılan kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 17:02 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da bahçe sularken akıma kapılan kadın öldü

Şanlıurfa'da evinin bahçesini sularken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Nofa Coşkunlar (59), Ceylanpınar ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesindeki sebzeleri sulamak isterken açıkta bulunan elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Coşkunlar, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Coşkunlar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınar elektrik akımı ölüm Şanlıurfa

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