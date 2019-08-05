HABER

Şanlıurfa’da bahçeye çöp atma kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 18:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da aynı apartmanda oturan iki komşu aile arasında çıkan bahçeye çöp atma kavgasında 3 kişi yaralanırken, 8 kişi ise gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde çıktı.

Şanlıurfa’da bahçeye çöp atma kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Şanlıurfa’da aynı apartmanda oturan iki komşu aile arasında çıkan bahçeye çöp atma kavgasında 3 kişi yaralanırken, 8 kişi ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde çıktı. İddiaya göre, aynı apartmanda oturan iki komşu arasında bahçeye çöp atma kavgası yaşandı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırırken kavgayı ayıran polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.
Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa’da bahçeye çöp atma kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Şanlıurfa’da bahçeye çöp atma kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Şanlıurfa’da bahçeye çöp atma kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

PARTNERCanlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!Canlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!
Kayıp olarak aranan engelli çocuğun cesedi Karasu Nehrinde bulunduKayıp olarak aranan engelli çocuğun cesedi Karasu Nehrinde bulundu
'Avcı kız' çetesi 4 ayda yaklaşık 250 bin lira gasp etmiş'Avcı kız' çetesi 4 ayda yaklaşık 250 bin lira gasp etmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Anlaşma neden iptal oldu? Dere açıkladı

Anlaşma neden iptal oldu? Dere açıkladı

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.