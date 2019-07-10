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Şanlıurfa’da bahis operasyonuna 18 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 15:42 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı ileri sürülen kişilere yönelik, polisin drone ile düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 18’i tutuklandı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı ileri sürülen kişilere yönelik, polisin drone ile düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 18’i tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasadışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 32 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Özel hareket polislerinin destek verdiği ve havadan da drone ile görüntü alınan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 otomobil, 4 tabanca, 4 av tüfeği, başka kişiler adına açılmış banka hesap cüzdanları, kredi kartları ile yasa dışı bahisten elde edilen 15 bin 645 Türk Lirası ve 5 bin doları ile altın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden 18’i tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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