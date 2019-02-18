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Şanlıurfa’da bahis operasyonuna: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 23:57 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da polisin yasa dışı bahis oynatılan 5 adrese düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da bahis operasyonuna: 6 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da polisin yasa dışı bahis oynatılan 5 adrese düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı bahis oynatılan 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken iş yerlerinde yapılan aramada ise 5 adet dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayarlara ait harddiskler, 1 adet yazıcı, bahis kuponları ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontörlünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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