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Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 20:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü.

Zeynep Yılmaz (3), Sigorta Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. katındaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Haliliye Şanlıurfa yüksekten düşme

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