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Şanlıurfa'da balkondan düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 20:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da balkondan düşen kişi öldü

Şanlıurfa'da bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesinin Diphisar Mahallesi'nde, Zülfikar Tekdemir (42), bir binanın üçüncü katındaki balkondan düştü.

Ağır yaralanan Tekdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekdemir, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekdemir'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Haliliye ölüm Şanlıurfa yüksekten düşme

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