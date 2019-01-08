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Şanlıurfa'da banka soygunu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 17:12 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da silahlı kişi ya da kişiler, girdikleri banka şubesinden bir miktar para ile etkisiz hale getirdikleri güvenlik görevlisinin silahını gasp edip, kaçtı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da silahlı kişi ya da kişiler, girdikleri banka şubesinden bir miktar para ile etkisiz hale getirdikleri güvenlik görevlisinin silahını gasp edip, kaçtı. Emniyet Caddesi üzerinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 500 metre mesafedeki bir banka şubesine giren silahlı kişi ya da kişiler, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Güvenlik görevlisinin tabancasını gasp eden şüpheliler, bir miktar parayı da alarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, soyguncu ya da soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

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