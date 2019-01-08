HABER

Şanlıurfa'da banka soygunu (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 17:20 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da Emniyet Müdürlüğü yakınlarındaki bankanın şubesine giren maskeli ve silahlı kişi, bir müşteriyi rehin aldıktan sonra güvenlik görevlisini yanına yaklaştırmadı. Veznede bulunan yaklaşık 20 bin lirayı ve güvenlik görevlisinin tabancasını gasbeden soyguncu, kaçtı.

Şanlıurfa'da banka soygunu (2)- Yeniden

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da Emniyet Müdürlüğü yakınlarındaki bankanın şubesine giren maskeli ve silahlı kişi, bir müşteriyi rehin aldıktan sonra güvenlik görevlisini yanına yaklaştırmadı. Veznede bulunan yaklaşık 20 bin lirayı ve güvenlik görevlisinin tabancasını gasbeden soyguncu, kaçtı. Soygun anı güvenlik kameralarına yansırken, soyguncu kendisini takip eden polis aracına da ateş açtı.
Bugün saat 15.30 sıralarında Emniyet Caddesi üzerinde bulunan özel banka şubesine giren yüzü maskeli, elinde tabanca olan bir kişi, sırasını bekleyen müşteriyi rehin alarak güvenlik görevlisinden silahını bırakmasını istedi. Görevlinin yere bıraktığı tabancayı da alan soyguncu, ardından banka çalışanlarına silahı doğrulttu. Şubede büyük panik yaşanırken, soyguncu veznedeki yaklaşık 20 bin lira parayı poşete doldurdu. Soyguncu daha sonra da koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
POLİS ARACINA ATEŞ AÇTI
İl Emniyet Müdürlüğü binasına yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan bankada gerçekleştirilen silahlı soygunla ilgili olarak Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun talimatıyla hemen 50 kişilik özel ekip kuruldu. Bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceleyen polisler, bir yandan da kaçan soyguncunun peşine düştü. Silahlı soyguncu, kendisini takip eden polis aracına ateş açtı. Yaralanan olmazken, soyguncu sokak aralarına kaçarak izini kaybettirdi.
SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Soygun anı ise bankanın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde soyguncunun bir kişiyi rehin alarak kendisine yakın tuttuğu, güvenlik görevlisini tehdit edip silahını bıraktırdığı ve vezneden parayı alıp kaçması yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da banka soygunu (2)- YenidenŞanlıurfa'da banka soygunu (2)- Yeniden

PARTNERNeredeyse 'pişti'Neredeyse 'pişti'
Gaziantep'te 25 adrese uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklamaGaziantep'te 25 adrese uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
'Sosyal medyadan fuhuş pazarlığı'na 2 gözaltı'Sosyal medyadan fuhuş pazarlığı'na 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.