Şanlıurfa'da banka soygunu (6)

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da Emniyet Müdürlüğü yakınlarındaki bankanın şubesine giren maskeli ve silahlı kişi, bir müşteriyi rehin aldıktan sonra güvenlik görevlisini yanına yaklaştırmadı. Veznede bulunan yaklaşık 20 bin lirayı ve güvenlik görevlisinin tabancasını gasbeden soyguncu, kaçtı. Soygun anı güvenlik kameralarına yansırken, soyguncu kendisini takip eden polis aracına da ateş açtı. Bugün saat 15.30 sıralarında Emniyet Caddesi üzerinde bulunan özel banka şubesine giren yüzü maskeli, elinde tabanca olan bir kişi, sırasını bekleyen müşteriyi rehin alarak güvenlik görevlisinden silahını bırakmasını istedi. Görevlinin yere bıraktığı tabancayı da alan soyguncu, ardından banka çalışanlarına silahı doğrulttu. Şubede büyük panik yaşanırken, soyguncu veznedeki yaklaşık 20 bin lira parayı poşete doldurdu. Soyguncu daha sonra da koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. POLİS ARACINA ATEŞ AÇTI İl Emniyet Müdürlüğü binasına yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan bankada gerçekleştirilen silahlı soygunla ilgili olarak Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun talimatıyla hemen 50 kişilik özel ekip kuruldu. Bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceleyen polisler, bir yandan da kaçan soyguncunun peşine düştü. Silahlı soyguncu, kendisini takip eden polis aracına ateş açtı. Yaralanan olmazken, soyguncu sokak aralarına kaçarak izini kaybettirdi. SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Soygun anı ise bankanın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde soyguncunun bir kişiyi rehin alarak kendisine yakın tuttuğu, güvenlik görevlisini tehdit edip silahını bıraktırdığı ve vezneden parayı alıp kaçması yer alıyor.

