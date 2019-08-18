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Şanlıurfa'da baraj gölünde facia; 2 kadın ve 1 çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 16:54 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğun anneleri Sıdıka Beden ve Elif Çoban (50) ile akrabaları Nimet Yıldırım (34), suya atladı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğun anneleri Sıdıka Beden ve Elif Çoban (50) ile akrabaları Nimet Yıldırım (34), suya atladı. Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden boğuldu, sudan çıkarılan çocuklardan Elif Naz Çoban (13) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arıkök Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Baraj Gölü kıyısına pikniğe giden iki ailenin çocukları Büşra Beden (17) ve Elif Naz Çoban, serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören anneleri Elif Çoban ve Sıdıka Beden ile akrabaları Nimet Yıldırım, suya atladı. 3 kadın çocukları kıyıya çıkarmak isterken, kendileri de akıntıya kapıldı. Nimet Yıldırım ve Sıdıka Beden ise göldeki akıntıda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Sıdıka Beden ve Nimet Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan baygın halde çıkarılan Elif Çoban, kızı Elif Naz Çoban ve Büşra Beden ise ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan çocuklardan Elif Naz Çoban, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Büşra Beden ile Elif Çoban'ın tedavileri sürüyor.
Nimet Yıldırım, Sıdıka Beden ve Elif Naz Çoban'ın cansız bedenleri ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Acı haberle, ailelerin yakınları gözyaşına boğuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ömer ŞULUL/BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA)

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