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Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 2 kişi kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 14:13 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 2 kişi kayboldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren 2 kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Arıkök Mahallesi'ne piknik yapmak için giden 2 kişi, serinlemek amacıyla Atatürk Barajı Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınan 2 kişi gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşlar bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayıp olan 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlattı.

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2 kişi Atatürk Barajı göleti Kayıp Serinlemek

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