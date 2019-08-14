Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kişi boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Bozova ilçesine 20 kilometre uzaktaki Yaslıca Mahallesi yakınlarında, serinlemek amacıyla Atatürk Baraj Gölü'ne giren Halil Ekinci (35), bir süre sonra suda çırpınarak gözden kayboldu.

Yaklaşık yarım saat sonra çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekinci'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Ekinci'nin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

