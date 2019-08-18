HABER

Şanlıurfa'da baraj gülünde facia; 2 kadın ile 1 çocuk boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 16:43 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğun anneleri Sıdıka Beden ve Elif Çoban (50) ile akrabaları Nimet Yıldırım (34), suya atladı.

Şanlıurfa'da baraj gülünde facia; 2 kadın ile 1 çocuk boğuldu

Ömer ŞULUL/BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğun anneleri Sıdıka Beden ve Elif Çoban (50) ile akrabaları Nimet Yıldırım (34), suya atladı. Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden boğuldu, sudan çıkarılan çocuklardan Elif Naz Çoban (13) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arıkök Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Baraj Gölü kıyısına pikniğe giden iki ailenin çocukları Büşra Beden (17) ve Elif Naz Çoban, serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören anneleri Elif Çoban ve Sıdıka Beden ile akrabaları Nimet Yıldırım, suya atladı. 3 kadın çocukları kıyıya çıkarmak isterken, kendileri de akıntıya kapıldı. Nimet Yıldırım ve Sıdıka Beden ise göldeki akıntıda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Sıdıka Beden ve Nimet Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan baygın halde çıkarılan Elif Çoban, kızı Elif Naz Çoban ve Büşra Beden ise ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan çocuklardan Elif Naz Çoban, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Büşra Beden ile Elif Çoban'ın tedavileri sürüyor.
Nimet Yıldırım, Sıdıka Beden ve Elif Naz Çoban'ın cansız bedenleri ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Acı haberle, ailelerin yakınları gözyaşına boğuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da baraj gülünde facia; 2 kadın ile 1 çocuk boğulduŞanlıurfa'da baraj gülünde facia; 2 kadın ile 1 çocuk boğulduŞanlıurfa'da baraj gülünde facia; 2 kadın ile 1 çocuk boğulduŞanlıurfa'da baraj gülünde facia; 2 kadın ile 1 çocuk boğuldu

PARTNERBeren Saat'in gözyaşları: Artık hiç kimse gitmesinBeren Saat'in gözyaşları: Artık hiç kimse gitmesin
Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardıYangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Sakarya'da 'zehirli gaz' paniğiSakarya'da 'zehirli gaz' paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt

İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.