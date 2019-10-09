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Şanlıurfa'da Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 19:07 | Son Güncelleme

İl Müftüsü Mehmet Taştan: " Şanlıurfa Müftülüğü olarak kent merkezi ve tüm ilçelerdeki camilerimizde harekat bitinceye kadar Fetih suresi okunacak, güvenlik güçlerimiz, vatandaşlarımız ve ülkemiz için dua edilecek"

Şanlıurfa İl Müftülüğünce kentteki tüm camilerde harekat bitinceye kadar sabah namazı sonrası Fetih suresinin okunması kararı alındı.

İl Müftüsü Mehmet Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın sabah namazından itibaren tüm camilerde Fetih suresi okunacağını ve dua edileceğini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla tamamlanmasını temenni eden Taştan, "Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih suresi okunacak ve dua edilecek. Fakat biz, Şanlıurfa Müftülüğü olarak kent merkezi ve tüm ilçelerdeki camilerimizde harekat bitinceye kadar Fetih suresi okunacak, güvenlik güçlerimiz, vatandaşlarımız ve ülkemiz için dua edilecek." ifadelerini kullandı.

Bu arada, harekat dolayısıyla kent merkezindeki bazı camilerde ise sela okundu.

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Anahtar Kelimeler:
İl Müftüsü Mehmet Taştan Şanlıurfa

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