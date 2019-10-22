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Şanlıurfa'da Barış Pınarı Harekatı'na koordinasyon desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 09:25 | Son Güncelleme

Valilik bünyesinde oluşturulan İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, Barış Pınarı Harekatı kapsamında askeri faaliyetlere ve sivil halka destek sunuyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa Valiliği bünyesinde oluşturulan İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, harekat kapsamında askeri faaliyetlere ve sivil halka destek veriyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında 26 kamu kuruluşunun katılımıyla oluşturulan İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi de destek sağlıyor.

Barış Pınarı Harekatı öncesinde oluşturulan İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, bünyesindeki 15 çalışma gurubu ile büyük uyum içerisinde çalışmalarını sahaya yansıtıyor.

Harekat öncesi askeri birliklere lojistik destek veren İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, 26 kamu kuruluşuna ait 72 iş makinesini 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı emrine görevlendirdi. İş makineleri ve personeller, askeri birlikler için mevzi, yeni yolların açılması, asfaltlama, hendek ve kanal kazımı, çadır kurulumu, yeni yolların açılımı gibi birçok stratejik çalışmaya katkı sundu.

Ayrıca ekipler, zırhlı araçların Suriye'ye geçiş yaptıkları ilk noktada, araçların daha rahat ilerlemesi için mayından arındırılmış noktada da yeni yolların açılmasını gerçekleştirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününden itibaren vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla İl Koordinasyon ve Harekat Merkezince Ceylanpınar, Akçakale ve Suruç ilçelerinden 11 bin 423 kişinin tahliyesi yapıldı.

Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ve Birecik'te hasar gören enerji tesislerinin de kısa sürede onarılmasını ve kesintisiz enerji sağlanmasını temin eden İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. faaliyetlerine diğer kurum kuruluşların da destek vermesini sağladı.

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