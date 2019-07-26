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Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 00:12 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı, 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İpekyol Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden Mehmet K. yönetimindeki 01 ZZ 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprülü kavşak çalışmasının yapıldığı alanda yol ortasına konulan beton bariyerlere çarparak takla attı. Ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralı olarak kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandıŞanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandıŞanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandıŞanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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