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Şanlıurfa'da bayram namazı ve mezarlık ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 09:40 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, sabah camilere akın edip bayram namazını kılan vatandaşlar, ardından mezarlıklara giderek dua etti.

Şanlıurfa'da bayram namazı ve mezarlık ziyareti

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, sabah camilere akın edip bayram namazını kılan vatandaşlar, ardından mezarlıklara giderek dua etti.
Sabah Balıklıgöl Platosu'nda bulunan Dergah Camisi'ne akın vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu. Namazın ardından cami imamının verdiği hutbe dinlendi. Vatandaşlar, daha sonra cami bahçesinde uzun kuyruklar oluşturarak birbirleriyle bayramlaştı. Camiden çıkanlar kent merkezinde bulunan mezarlıklara giderek kaybettikleri yakınları için dua okudu.

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Şanlıurfa'da bayram namazı ve mezarlık ziyaretiŞanlıurfa'da bayram namazı ve mezarlık ziyaretiŞanlıurfa'da bayram namazı ve mezarlık ziyaretiŞanlıurfa'da bayram namazı ve mezarlık ziyareti

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