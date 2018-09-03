Şanlıurfa'da bebek ile ailesini trafik kazası ayırdı

Şanlıurfa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 aylık bebek öldü, anne ve babası yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahir Ünal yönetimindeki 16 JBN 16 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 98. kilometresinde yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi.
Kazada sürücü, eşi Elif ile 4 aylık kızı Zeynep Hüma Ünal yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zeynep bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anne ve babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ünal ailesinin gezmek için geldikleri Şanlıurfa'dan Kilis'e döndükleri öğrenildi.
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