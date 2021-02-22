Şanlıurfa’da bekçi kulübede ölü bulundu

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaata çalışmak için gelen işçiler, inşaatın kulübesinde kalan A.P.’yi hareketsiz olarak buldu. Olay yerine giden 112 Acil Servis ve polis ekipleri, inşaat bekçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

