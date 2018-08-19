Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Caddesinde, Suriyeli iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Adallah Şeyh Ali ve Abud Şeyh Ali adlı kuzenler bıçakla yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abud Şeyh Ali, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Abud Şeyh Ali'nin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Diğer yaralı Adallah Şeyh Ali'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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