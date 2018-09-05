Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen bıçaklı kavgada Suriyeli 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Fevzi Khader el-Zayet'in evine gelen 4 kişi, bir süre sonra Zayet ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, Zayet ile yanında bulunan Şeyma M'yi bıçakladı. Zayet, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Şeyma M. ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Zayet'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayın ardından kaçan 4 şüpheliden 2'si polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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