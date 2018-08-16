Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa'da Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.
Merkez Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Suriyeli iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed Yazan Asho (22) bıçakla ağır yaralandı.
Asho, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Asho'nun cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekipleri cinayet şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bedelli askerlik yapacak öğrenciler için YÖK'ten son dakika karar!
Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!
ABD'den dikkat çeken 'Türkiye' yorumu: Uzaklaşıyor
Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı
Felaketin ardından OHAL ilan edildi
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı
Kardashian'dan kalça şov!
ABD'li Papaz Brunson iade edilmeli mi edilmemeli mi? Anketin sonucunu açıkladı
Erdoğan ile Katar Emiri'nin çalışma yemeğinde dikkat çeken tablo
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi
Okuyucu Yorumları 0 yorum