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Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa'da Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Merkez Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Suriyeli iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed Yazan Asho (22) bıçakla ağır yaralandı.

Asho, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asho'nun cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri cinayet şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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