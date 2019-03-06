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Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 13:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Eyyübiye ilçesi Topdağı Mahallesi'nde, Abdullah Fırat (17) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Fırat, bıçakla ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Fırat, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Fırat'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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