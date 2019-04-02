Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Suruç Cumhuriyet Mahallesinde esnaf İsmail Ç ile Suriye uyruklu Mehmet Bekir (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İsmail Ç. tarafından bıçaklanan Bekir, ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Bekir, çabaya rağmen kurtarılamadı.

Bekir'in cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli İsmail Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak 4 yıl önce Suruç'a yerleşen Mehmet Bekir'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

