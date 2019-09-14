Şanlıurfa'da binlerce kişi terörü lanetledi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- DİYARBAKIR'da PKK'lı teröristler tarafından yapılan 7 sivilin şehit olduğu saldırıya tepki göstermek ve HDP önünde eylem yapan annelere destek vermek amacıyla Şanlıurfa'da düzenlenen 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen yürüyüşe katılan kalabalık, Balıklıgöl Dergah Camisi önünde toplandı. Yürüyüşe Şanlıurfa Vali Abdullah Erin, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Eşref Fakıbaba, Ahmet Akay, İbrahim Halil Yıldız, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, esnaf, öğrenci ve memurların bulunduğu binlerce kişi katıldı. Tekbir getirerek ellerindeki Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Polise kalkan eller kırılsın", "Kahrolsun PKK", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atan grup, yaklaşık 800 metre uzaklıktaki Ulu Cami'ye kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca caddedeki polislere sarılan vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Türk bayraklarının dalgalandığı yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Vali Abdullah Erin, toplanan kalabalığa seslenerek şunları dedi:

“Yanı başımızdaki ülkeleri aynı terör örgütleri vasıtasıyla cehenneme çevirip, milyonlarca insanın geleceğini karartanlar, önceki gün yine terör örgütleri vasıtasıyla Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gerçekleştirdikleri bombalı saldırıyla 7 kardeşimizi vahşice katletmiştir. Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlı tutumu nedeniyle tükenme noktasına gelen PKK terör örgütü, artık militan temin edemez hale gelmiş, kandırarak veya zorla dağa çıkardıkları çocukların, gençlerin, annelerinin bedduaları karşısında ne yapacağını şaşırmıştır. Bu vesileyle Diyarbakır’da ortaya koydukları direnişle destan yazan analarımızın yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tükenme noktasına gelen hain terör örgütü, gerçekleştirdiği kalleş saldırılarla, kurduğu pusularla moral bulmaya çalışmakta, kandan beslenmeye devam etmek istemektedir."

BU MİLLET ÖLÜMDEN KORKMAZ

"Birlik beraberliğimiz, bağımsızlığımız, özgürlüğümüz ve istikbalimize kasteden, Amerika başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin desteğiyle kan döken PKK, YPG, DEAŞ terör örgütleri gibi milletimizin manevi hassasiyetlerini suiistimal ederek efendilerine hizmet eden FETÖ ve benzeri yapılanmalara militanlık edenler de hak ettikleri sonla karşı karşıya kalacaklar" diyen Vali Erin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün tüm Türkiye’de, hep birlikte bunu ilan ediyoruz ki; bizlere bu acıları yaşatan yılan başlarını da günü gelince ezeceğiz. O yılan başları ne kadar hile ve tuzak kursa da birlik ve beraberliğimizi bozamayacak, ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek, vatanımızı bölemeyeceklerdir. Terör örgütleri ve onları kullananlar çok iyi bilsinler ki; bu millet ölümden korkmaz. Bu millet kutsal değerleri uğruna can vermekten zerre kadar çekinmez. Kardeşliğimizi, birlik beraberliğimizi bozmaya kasteden terörü ve destekçilerini lanetliyor; kutsal değerlerimiz, vatanımız, bayrağımız, hürriyet ve bağımsızlığımız için canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, bu uğurda gazi olan tüm kardeşlerimize sıhhat ve afiyetler diliyorum."

Yapılan konuşmaların ardından yürüyüşe katılanlar dağıldı.