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Şanlıurfa'da bir çocuğun balkondan düşme anı kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 22:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da bir çocuğun balkondan düşme anı kameraya yansıdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir kız çocuğunun balkondan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Cudi Paşa Caddesi'ndeki bir binanın 3’üncü katındaki evlerinin balkonuna çıkan M.K. (17) dengesini kaybederek aşağı düştü.

M.K'nin balkondan düştüğünü görenler, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan kız çocuğu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde M.K'nin yere düştükten sonra ayağa kalkmaya çalıştığı fakat kalkamadığı görülüyor.

Daha sonra yaralı kızın yanında toplanan kalabalık ile 112 Acil Servis ekibinin kızı sedye ile ambulansa taşıması görüntülerde yer alıyor.

M.K'nin tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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