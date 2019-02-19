Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesinde yaşandı. İş yerinde elektrik sobasının koltuklara temas etmesi sonucu yangın çıktı. İş yerinde yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, çıkan yangına müdahalesi yetersiz kalınca durumu itfaiye erlerine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



