HABER

Şanlıurfa'da bir kişi elini kıyma makinesine kaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 21:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da bir kişi elini kıyma makinesine kaptırdı

Şanlıurfa'da elini kıyma makinesine sıkıştıran kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Karşıkaya Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kazıcı (56) et kıyma makinesiyle domates salçası yaptığı sırada sağ elini makineye kaptırdı.

Durumu fark eden Kazıcı'nın yakınları, makineye durdurarak sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Kazıcı'yı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, kolun daha zarar görmemesi için spiral ve demir makasıyla et kıyma makinesini keserek, Kazıcı'yı kurtardı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kazıcı, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!
GÜNCELLEME - Adana merkezli 19 ildeki FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Adana merkezli 19 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralıHurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
et kıyma makinesi itfaiye kurtarma Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Eski ortakların kavgası kamerada!

Eski ortakların kavgası kamerada!

Merkez'den 'sigara zammı' vurgusu

Merkez'den 'sigara zammı' vurgusu

Bir anda ortalık karıştı! Polis telsizle yardım istedi

Bir anda ortalık karıştı! Polis telsizle yardım istedi

Vahşice öldürmüştü! Yeni skandalları ortaya çıktı

Vahşice öldürmüştü! Yeni skandalları ortaya çıktı

Suçüstü yakalandılar!

Suçüstü yakalandılar!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Bayburt'ta, 2 gün önce kaybolan genç kız aranıyor

Evinden ayrıldı ve geri dönmedi! Genç kız aranıyor

Bayburt'ta 35 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bu kez Bayburt! Askerler hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır’da hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul Şile'de denizde kaybolan gencin cesedi Riva'da bulundu

Kahreden haber! Şile'de kaybolan gencin cesedi bambaşka bir yerde bulundu

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.