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Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 18:38 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Altıntepe Mahallesi kırsalındaki operasyonda bir terörist silahsız olarak yakalandı.

PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen terörist, sorgulanmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale Suriye Şanlıurfa terörist

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