Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.
Altıntepe Mahallesi kırsalındaki operasyonda bir terörist silahsız olarak yakalandı.
PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen terörist, sorgulanmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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