Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir terörist yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince Hilvan ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG üyesi bir terörist yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, tutuklandı.
Zanlının 5 yıl önce kırsal alanda terör örgütüne katıldığı ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.
İzmir'de tarihi bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Sokak ortasında sapık şoku! Küçük kızı kucaklayıp...
Afrin'de bombalı araç saldırısı
Böyle vahşet görülmedi! Adamın cinsel organını kesip fırında yaktı
Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti
Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım
Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum