Şanlıurfa'da bitkin bulunan kızıl akbaba tedavisinin ardından Sırbistan'a götürüldü

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)-SIRBİSTAN'DAN yola çıkan ve yaklaşık bin 600 km'lik uçuş sonrası Şanlıurfa'da düşen Kızıl Akbaba çiftçiler tarafından bulunup tedavi edilmişti. Nesli tükenmekte olan 1 buçuk yaşındaki Kızıl Akbaba tedavisinin tamamlanmasının ardından Turkish Cargo uçağıyla Belgrad'a götürüldü.

Ekolojik sistemin son halkasını oluşturan ve Avrupa'da sadece Sırbistan'ın Uvac kanyonunda yaşayan nadir kızıl akbabalardan bir tanesi olan 1,5 yaşındaki Dobrila, geçtiğimiz aylarda güneye doğru gerçekleştirdiği mevsimsel göçünde bitkin düşerek Şanlıurfa'ya indi. Çiftçiler tarafından fark edilen akbaba, Urfa'da bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Buradaki kontrolleri yapılan ve sağlıklı kilosuna ulaştırılan kızıl akbaba, göç yoluna devam etmesi için yeniden doğaya bırakıldı. Avcı kuş familyasının üyesi Dobrila'nın uçuşuna devam etmemesi üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri akbabanın ayağındaki etiket ve takip numarasından yola çıkarak Sırbistanlı makamlar ile temasa geçti. İki ülke yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda Dobrila'nın Belgrad'da bulunan Biyolojik Araştırma Enstitüsü'ne gönderilmesi karar verildi. Turkish Cargo uçağıyla Şanlıurfa'dan İstanbul aktarmalı olarak Sırbistan'a ulaştırılan akbaba, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçi'si Tanju Bilgiç ve Sırbistan Çevre Koruma Bakanı Goran Trivan'ın katılımıyla düzenlenen törende Sırbistanlı yetkililere teslim edildi. Dobrila'dan sorumlu Biyolog Irena Hrıbsek, "Bugün Dobrila için çok özel bir gün, çünkü aylardır devam eden rehabilitasyon sürecinin ardından bugün ilk defa özgürlüğe uçacak. Dobrila'ya destekleri için Turkish Cargo'ya teşekkür ederiz." dedi.

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