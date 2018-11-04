Şanlıurfa'da boğazına çekirdek kaçan çocuk öldü

Şanlıurfa'da nefes borusuna çekirdek kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Merkez Haliliye ilçesinin kırsalda bulunan Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan 2 yaşındaki Merve Yeşil, ailesinin fark etmediği esnada evde bulduğu ay çekirdeğini yemek istedi.
Nefes borusuna ay çekirdeği kaçan Yeşil, yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük kız, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yeşil'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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