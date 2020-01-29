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Şanlıurfa’da bombalı araç ile ilgili gözaltına alınan 11 zanlı adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 20 kilo C4 patlayıcı taşıyan ve eylemde kullanılacağı öne sürülen araç ile ilgili gözaltına alınan 3’ü kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre olay, 17 Ocak günü Bozova ilçesine bağlı kırsal Yaslıca Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 20 kilo C4 patlayıcı taşıyan ve eylemde kullanılacağı öne sürülen araç ile ilgili gözaltına alınan 3’ü kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, 17 Ocak günü Bozova ilçesine bağlı kırsal Yaslıca Mahallesi yakınlarında yaşandı. Polis ekipleri, gece Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 50’nci kilometresinde durdurduğu otomobilde 20 kilo C4 plastik patlayıcı ve elektronik düzenekler bulunduğunu tespit etti. Kara yolunun ulaşıma kapatılmasının ardından otomobil, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.M.’nin ifadesi ve istihbari çalışmanın ardından polis, kentte eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 10 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3’ü kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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