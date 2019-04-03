Şanlıurfa'da bulunan sırtlan yavrusu kurtarılamadı

Şanlıurfa'da tarlada bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Karaköprü ilçesindeki kırsal bölgede çiftçiler, tarlada iş makinesi yardımıyla temizledikleri kayalardan birinin oyuğunda 5 çizgili sırtlan yavrusu buldu.

Çalışmalarını durduran çiftçiler, yavruları bulundukları yerden çıkardıktan sonra dördünün ölü olduğunu belirledi.

Bitkin durumdaki diğer yavru ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Veteriner tarafından tedavisi yapılan yavru, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yavruların açlık ve soğuk hava nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin, nesli tükenme tehlikesi altında olan türleri aldığı "Kırmızı Liste"de yer alan çizgili sırtlanlar, Afrika ve Asya'nın yanı sıra Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşam sürüyor.

