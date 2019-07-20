Şanlıurfa'da çalınan hafif ticari araç kapıları sökülmüş halde bulundu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çalınan hafif ticari araç, kapıları ve kaput kapağı sökülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Üçüzler Mahallesi'nde bir tarlada kaput kapağı, kapıları ve plakası sökülmüş hafif ticari araç gören mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, yaptığı incelemede aracın, Bağlar Mahallesi'nde çalındığı bildirilen 63 RB 275 plakalı araç olduğunu tespit etti.

Ekipler, aracı çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

