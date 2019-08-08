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Şanlıurfa'da 'canlı bomba' yakalandı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 14:08 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da kentin en işlek yerlerinden olan Haşimiye Meydanı'nda sırt çantasında bomba taşıyan Suriye uyruklu YPG’li terörist, polisler tarafından yakalanıp, etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'da 'canlı bomba' yakalandı (2)- Yeniden

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da kentin en işlek yerlerinden olan Haşimiye Meydanı'nda sırt çantasında bomba taşıyan Suriye uyruklu YPG’li terörist, polisler tarafından yakalanıp, etkisiz hale getirildi. Bomba düzeneği ise, bomba uzmanı tarafından imha edildi.
Kentin en işlek noktalarından olan Haşimiye Meydanı'nda sivil polisler, durumundan şüphelendikleri 35 yaşlarındaki erkeği durdurmak istedi. Ancak şüpheli kaçmaya çalıştı. Polisler, şüpheliyi yakalayıp etkisiz hale getirdi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, sırt çantasından bomba düzeneği çıktı. Şüpheli gözaltına alınırken, meydana bırakılan bomba için bomba imha uzmanı çağırıldı. Bölge güvenlik kordonuna alınarak giriş-çıkışlara kapatıldı. Gelen bomba uzmanı, bomba düzeneğini fünye ile patlatarak imha etti.
ÇELİK BİLYE İLE GÜCLENDİRLMİŞ PLASTİK PATLAYICI
Yapılan incelemede, bombanın, etkisini arttırmak için çelik bilyeler ile güçlendirildiği ve terör örgütü PKK/YPG'nin eylemlerde kullandığı plastik patlayıcı madde türevi ile yapıldığı ortaya çıktı.
YPG'Lİ TERÖRİST ÇIKTI
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Suriye uyruklu şüphelinin, terör örgütü YPG üyesi olduğu belirlendi. Teröristin emniyetteki sorgusu sürerken, polis kent genelinde güvenlik önlemini en üst seviyeye çıkardı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Şanlıurfa'da 'canlı bomba' yakalandı (2)- Yeniden

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