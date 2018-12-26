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Şanlıurfa'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 20:05 | Son Güncelleme

Viranşehir ilçesinde 3 çocuk annesi eşini bıçakla öldüren kişi polise teslim oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden M.K. ile eşi Mülkiye K. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, 3 çocuk annesi eşi Mülkiye K'yi bıçakladı.

Ağır yaralanan Mülkiye K, durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mülkiye K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından M.K. polise teslim oldu.

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